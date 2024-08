Veelbesproken Algerijnse boksster is zeker van medaille en barst in tranen uit: "Ze is gepest geweest!"

Wat een bewogen dagen zijn het geweest voor Imane Khelif. De Algerijnse boksster werd deze week wereldnieuws na haar veelbesproken zege in de 1/8e finale. Door zaterdag te winnen van de Hongaarse Luca Hamori verzekerde ze zich van een medaille. Nadien barstte Khelif in tranen uit. "Ze is gepest geweest!", schreeuwde haar coach.