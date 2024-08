Genk-spelers moeten het gaan uitleggen bij de misnoegde fans in Leuven: "Een offday"

Genk was niet op de afspraak, gaf Jarne Steuckers toe: "Het was een offday. We verloren ieder duel in de eerste helft, we kwamen overal te laat. Ik weet niet waar het aan ligt. Misschien zijn de automatismen in de groep nog niet helemaal klaar, al werken we er wel volop aan. We waren niet scherp genoeg."



Ook na de aansluitingstreffer lukte het Genk niet om door te drukken. "Inderdaad. Ik denk dat er nog een paar kansjes waren, maar niet genoeg."



Volgende week ontvangt Genk Club Brugge. "We moeten de rust bewaren en gaan positief richting Brugge toe. Dit moeten we de komende week uit ons hoofd proberen te krijgen."