Cynthia Bolingo staat ondanks blessure op haar eerste Olympische Spelen: "Ik tast een beetje in het duister"

ma 5 augustus 2024 09:43

Cynthia Bolingo mag zich opmaken voor de Olympische Spelen. De 400 meter-loopster is op tijd fit geraakt na haar kuitblessure enkele weken geleden. Nu hoopt ze te scoren, eerst individueel, later eventueel met de Cheetahs. "Dat ik hier op mijn twee benen sta, is al een overwinning ten opzichte van Tokio", deelt Bolingo.

Het was een race tegen de klok, maar Cynthia Bolingo is dan toch in Parijs voor haar eerste Olympische Spelen. Die ervaring miste ze in Tokio door een hamstringblessure. "Het gaat goed met me. Ik ben goed omringd en we hebben geprobeerd om het onder controle te houden. Het gaat alsmaar beter." "Maar het is natuurlijk niet evident om ermee om te gaan. In vergelijking met Tokio zal ik in ieder geval kunnen lopen. Ik tast wel nog een beetje in het duister." Voor Bolingo is het wel weer uitkijken naar lopen op het hoogste niveau. "Ik zal van de sfeer kunnen genieten en in een prachtig stadion kunnen lopen."

Ik heb enkele dagen kunnen trainen met mijn spikes. Cynthia Bolingo

De voorbereiding van Bolingo liep wel niet zoals gewenst. "Als we aan een olympisch seizoen beginnen, tekenen we de beste voorbereiding uit om in optimale vorm te komen. Voor mij is dat helaas niet gelukt." Half juli leek de olympische droom van Bolingo voorbij te zijn. "Vorige week heb ik enkele dagen kunnen trainen met mijn spikes. Ik voel dat het een tijdrit is om klaar te zijn." Bolingo legt zich neer bij de situatie. "Ik moet de situatie aanvaarden zoals ze is. Het is niet ideaal, maar het is zo."

Met de Belgian Cheetahs liep Bolingo op het afgelopen EK naar brons.

Lopen zonder druk

Voor de 31-jarige Belgische staan 2 disciplines op het programma: 400 meter individueel en de aflossing van de Belgian Cheetahs. "De ambitie is om vanaf maandag klaar te zijn. Dan zullen we zien of dat via de halve finales of de herkansingen zal verdergaan. Daarna is er iets meer tijd om uit te rusten." Pas komende vrijdag zijn de Belgian Cheetahs aan de beurt. Bolingo wil beter doen dan in Tokio, waar de 4x400 meter-ploeg 7e werd. "Dus de ambitie is top 3, waarom niet?", lacht Bolingo.

Geniet, wees dankbaar en weet dat alles met een reden gebeurt. Cynthia Bolingo

Het credo is wel duidelijk voor Bolingo: genieten. "Dat ik hier op mijn twee benen sta, is al een overwinning in vergelijking met Tokio. Geniet en wees dankbaar", verplicht ze zichzelf. "Ik hoop dat ik hier als mens en als atleet kan groeien, afhankelijk van de resultaten. Het staat vast dat we moeten werken om beter terug te komen."

programma Cynthia Bolingo (Paris 2024) maandag 5 augustus 400 meter reeksen 12.19 uur liveblog dinsdag 6 augustus 400 meter herkansingen (evt) 11.20 uur liveblog woensdag 7 augustus 400 meter halve finales (evt) 20.45 uur liveblog vrijdag 9 augustus 400 meter finale (evt) 20.00 uur liveblog