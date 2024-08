VIDEO - Belgian Waffles plaatsen zich met Belgisch record voor finale

De Belgian Waffles moesten bij de eerste 3 in hun reeks eindigen om een plek in de finale te bemachtigen. De 2 beste verliezende tijden mochten ook naar de finale, maar daar wilden de Waffles niet op rekenen.



Het was Jonathan Sacoor die vanuit baan 7 als eerste het stokje mocht doorgeven aan Helena Ponette. De Belgen lagen toen al in 3e positie. Ponette behield die positie en Kevin Borlée loodste de Belgian Waffles naar de 2e plek.



Het was Naomi Van den Broeck die België dan naar de finale moest brengen en ze deed dat met verve. Ze moest enkel Frankrijk nog voorlaten. Ver achter de Verenigde Staten liep Van den Broeck naar de derde plaats in een Belgisch record in een tijd van 3'10"74.



Morgen staat de finale gepland om 20.55 uur.