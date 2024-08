Na iconische foto, nu gouden medaille? De ones to watch vandaag met ook virale "Clark Kent van het turnen"

za 3 augustus 2024 06:18

Schrijf maar op: het wordt een dag vol verhalen op de Spelen. Zo kennen twee spraakmakende passages in Parijs deze zaterdag hun climax. Enerzijds is er de medaillejacht van de man die zorgde voor de iconische surffoto, anderzijds de comeback van een nieuw Amerikaans cultfiguur. Verder is het met polsstok-fenomeen Armand Duplantis en "snelste man op aarde" Noah Lyles ook sterrenkijken in de atletiek.

Zwevende surfer

Iedereen kent hem ondertussen, maar weinigen zagen hem al écht in actie. Het beeld van surfer Gabriel Medina - die zwevend uit het water kwam na zijn olympische run - is nu al iconisch en ging deze week in sneltempo de wereld rond. Wat weinigen weten: de ervaren Braziliaan had net een recordscore van 9.90 punten (op 10) neergezet - een prestatie die hij vandaag nog eens mag proberen te evenaren. Zo kan de ervaren Medina zijn "legacy" deze avond ook sportief nog wat aandikken met een medaille in de olympische surfcompetitie. Om 19.36 uur komt hij in actie in de halve finales, om 22 uur staat de finale in Frans-Polynesië op het programma. Wil je geen iconische beelden missen? Schakel dan zeker in op de ontknoping van de surfcompetitie.

"Pommel Horse Guy"

Ook in de gymnastiek komt er vandaag een vleesgeworden "meme" in actie. Stephen Nedoroscik turnde zich eerder deze week nog in alle Amerikaanse harten. Niet alleen omdat hij met zijn uitstekende oefening aan het paard met bogen voor een bronzen medaille in de teamfinale zorgde, maar vooral ook om zijn ontwapenende persoonlijkheid. De 25-jarige gymnast moest in de teamfinale enkel aantreden aan het paard met bogen en zat daarvoor twee uur lang roerloos alleen aan de zijkant van de zaal. Opvallend: hij had de volledige wachttijd een bril op en zette die pas af net voordat hij aan zijn oefening moest beginnen. En neen, hij stak ook geen contactlenzen in voor hij aan zijn bronzen stunt begon.

Net voor hij viraal zou gaan verduidelijkte hij in een TikTok ook al waarom hij een bril draagt in het dagelijkse leven, maar liever zonder bril of lenzen in actie komt. "Ik heb strabismus (scheelzien)", vertelde hij zelf. "Ik kan zelfs van dominant oog wisselen." Er werd hem deze ook nog eens gevraagd hoe hij in staat was om zijn oefening af te werken zonder bril of lenzen - hoewel hij vroeger al in actie kwam met een speciale bril op sterkte. "Oké, mijn zicht is niet helder, maar uiteindelijk gaat het gewoon om je gevoel op het toestel. Ik zie niet veel wanneer ik bezig ben, maar ik voel wel alles met mijn handen. Dat is het belangrijkste." Wanneer Nedoroscik in alle euforie zijn bril in de lucht stak om de Amerikaanse medaille te vieren, viel het volledige internet dus in zwijm.

"Ik ben geobsedeerd door de kerel die het paard met bogen afwerkt voor Team USA", klonk het in de tweet die meteen na zijn oefening miljoenen likes en retweets genereerde. Als snel was "The Pommel Horse Guy" (vrije vertaling: "de paard met bogen-kerel") trending op Twitter. Zijn vriendin veranderde haar account zelfs al naar "Mevrouw Pommel Horse Guy". "Hij zit daar gewoon tot hij wordt geactiveerd als een soort undercoverspion, zet zijn bril af als Clark Kent en doet dan doodleuk een oefening die het Amerikaanse mannenteam zijn eerste medaille in 16 jaar oplevert", werd hij zelfs vergeleken met Superman. En zo werd hij na een oefening van 40 seconden door de NBC plots omgedoopt tot "de Clark Kent van de gymnastiek". Vanavond vanaf 17.16 uur mag de cultfiguur het internet nog eens laten ontploffen tijdens de finale van het paard met bogen.

Sterrenkijken op de piste

Voor de rest is het vooral uitkijken naar alle sterren die zullen passeren op de piste in Parijs. Zo ontvangt het Stade de France morgen voor het eerst de 100-meterlopers, met spraakmakende schenenschopper Noah Lyles als absoluut uithangbord. De Amerikaanse "bad boy" claimt al maandenlang dat hij de snelste man op aarde is. Een uitspraak die de flamboyante spurtbom veel hoongelach opleverde, maar vandaag krijgt hij in de reeksen (vanaf 11.55 uur) voor de eerste keer de kans om iedereen het zwijgen op te leggen. Ook Armand Duplantis begint in Parijs (vanaf 10.10 uur) aan zijn sprong in de geschiedenisboeken. De Zweedse fenomeen in het polsstokspringen wil voor eens en voor altijd ook het olympische record op zijn naam zetten. Al blijft de vraag vooral: kan hij zijn wereldrecord van 6 meter en 23 centimeter nog eens aanscherpen? Dat zal normaal niet gebeuren in de kwalificaties. Verder wrijven de atletiekromantici zich ook in de handen voor de finale van het kogelstoten. Daar wil de Italiaanse lefgozer Leonardo Fabbri de grootspraak van de Amerikanen - die met veel bravoure een volledig podium claimen - definitief de kop indrukken. Het zou zo vroeg in het olympische atletiektoernooi alvast een schok zijn voor het Amerikaanse bastion. De finale staat om 19.35 uur gepland.