Bepaalt "new sheriff in town" Alexander Doom selectie van Belgian Waffles? "Zal absoluut doorgesproken zijn"

De "new sheriff in town" is ook "talk of the town" in Parijs. Zelf kom hij pas in de finale van de mixed relay in actie, maar Alexander Doom zou wel gepleit hebben voor het plekje van Helena Ponette in het team. Ten nadele van Hanne Claes, die tot voor de Spelen een beter seizoensbeste had. "Bij de aflossingsploegen wordt er naar meer dan enkel de tijden gekeken", verklaart Élodie Ouédraogo de interne keuken in Paris by Night.