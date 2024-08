Wat is er nodig voor de Belgian Cats om alsnog de kwartfinales te halen? Winnen tegen Japan en dan... hopen

do 1 augustus 2024 23:53

0 op 2 in de groepsfase voor de Belgian Cats op de Olympische Spelen. Kan het nog, die kwartfinales? Ja, is het antwoord. Daarvoor is in eerste instantie een zege nodig tegen Japan, gekoppeld aan een meevaller in een van de andere twee groepen. We proberen het voor je op een rijtje te zetten.

wedstrijden Japan België zon, 11 uur Duitsland Verenigde Staten zon, 17.15 uur

Na 2 speeldagen is België wel 3e in zijn poule, maar alleen de beste twee nummers 3 stoten door naar de kwartfinales. In dat klassement vallen de Belgian Cats voorlopig uit de boot: Australië doet beter omdat het al 1 zege telt en Puerto Rico omdat het doelsaldo (-4) beter is dan dat van België (-27).

Om ook na de groepsfase 3e te eindigen in zijn groep moet België sowieso winnen van Japan. Dat wordt dus de hoofdopdracht van de Cats, zondag om 11 uur.

stand punten saldo 1. Verenigde Staten 4 +39 2. Duitsland 4 +25 3. België 2 -27 4. Japan 2 -37

de stand van de nummers 3 punten saldo 1. Australië 3 -8 2. Puerto Rico 2 -4 3. België 2 -27

groep A: Puerto Rico of China

wedstrijden China Puerto Rico zat, 11 uur Servië Spanje zat, 13.30 uur

In poule A zijn Servië en Spanje al zeker van een plek in de kwartfinale. Zij zullen zaterdag in een onderling duel bepalen wie groepswinnaar wordt. Voor de 3e plaats gaat het tussen Puerto Rico en China, die ook tegen elkaar spelen. De winnaar van die wedstrijd wordt de nummer 3, het doelsaldo zal bepalen of dat ook volstaat om door te stoten naar de kwartfinales. Aangezien China op dit moment het slechtste doelsaldo heeft, zou een kleine zege van de Chinese vrouwen het beste scenario zijn voor de Belgian Cats. In dat geval wordt China 3e, maar met een aanzienlijk negatief saldo. China-Puerto Rico is ook al op zaterdag en dat kan een voordeel zijn voor België. De Cats zullen zo zondag bij aanvang van hun wedstrijd tegen Japan perfect weten wat er nodig is om beter te doen dan de nummer 3 in groep A.

stand punten saldo 1. Servië 4 +25 2. Spanje 4 +2 3. Puerto Rico 2 -4 4. China 2 -23

groep B: wachten tot zondagavond

wedstrijden Canada Nigeria zon, 13.30 uur Australië Frankrijk zon, 21 uur

In groep B is Frankrijk al zeker van de kwalificatie en gaat de strijd nog tussen Nigeria, Australië en Canada. Nigeria en Australië hebben met -8 een klein negatief saldo, Canada staat er met -26 het slechtste voor. Op de slotspeeldag nemen de Canadezen het op tegen Nigeria en speelt gastland Frankrijk tegen Australië. Voor de Belgian Cats lijkt Canada de aanlokkelijkste nummer 3 in de groep, door het negatieve saldo van -26. Om derde te worden moeten de Canadezen zelf wel eerst winnen van Nigeria. Op welke plaats Canada dan uitkomt, is afhankelijk van Frankrijk-Australië. Een nadeel is bovendien dat groep B zondag pas ná België-Japan in actie komt en het dus heel moeilijk in te schatten is wat er in die poule nog zal gebeuren.

stand punten saldo 1. Frankrijk 4 +42 2. Nigeria 3 -8 3. Australië 3 -8 4. Canada 2 -26

Na 2 speeldagen zijn de Belgian Cats dus virtueel uitgeschakeld. Het gevecht om nog door te gaan als beste derde wordt zwaar en er zal heel wat rekenwerk aan te pas komen, maar zo lang er leven is, is er hoop. Japan verslaan met een zo groot mogelijk verschil en duimen voor een meevaller in een van de andere poules: dat is wat rest voor de Belgen op deze Olympische Spelen. En het kan tot zondagavond duren eer we weten of de Cats naar Parijs mogen of Rijsel meteen ook het eindstation is.