Thierry Neuville eindigt nog 2e in Rally van Finland, omdat autoritair leider Rovanperä van de baan gaat

Neuville na 5 ritten weggezakt

Gisteren kende Thierry Neuville een prima start in de Rally van Finland, maar vandaag is onze landgenoot wat weggezakt in het klassement. Na 5 ritten staat Neuville op de 5e plek.



Hij begon de dag met de 5e tijd in rit 2. In de volgende rit miste Neuville een bocht en belandde hij even in de graskant, waardoor hij pas 7e werd. Gelukkig viel de schade mee. Zijn ploegmaat Tänak, de tweede in het WK, moest wél opgeven. De Est raakte een boom.



In de laatste 2 ritten van de ochtendsessie krikte onze landgenoot zijn niveau weer op en werd hij telkens 2e.



Kalle Rovanperä heeft de leiding intussen overgenomen in het klassement, Neuville volgt op 14,1 seconden. Vanmiddag staan nog 5 klassementsritten gepland.