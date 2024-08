Selectie Belgian Waffles bekend: Sacoor, Ponette, Kevin Borlée en Van Den Broeck lopen reeksen mixed relay atletiek

De Olympische Spelen zijn bijna een week bezig, maar het olympisch atletiektoernooi is pas donderdag begonnen met het snelwandelen.



Bondscoaches Carole Bam en Jacques Borlée maken geen geheim van hun opstelling in de mixed relay op de Olympische Spelen in Parijs.

Jonathan Sacoor, Helena Ponette, Kevin Borlée en Naomi Van den Broeck nemen de honneurs waar in de reeksen. Als ze de finale halen, vervangt Alexander Doom Borlée.

De Belgian Waffles starten vrijdag in de eerste van twee reeksen in de mixed relay. De eerste drie van elke reeks gaan samen met de twee snelste verliezers naar de olympische finale, die zaterdag op de planning staat.