Rally van Finland: WK-leider Thierry Neuville vliegt meteen naar koppositie

Neuville leider na 1e rit

In de Rally van Finland heeft WK-leider Thierry Neuville (Hyundai) met scherp geopend.



Onze landgenoot was in de 1e rit van 3,48 kilometer een zucht sneller dan de Japanner Takamoto Katsuta (Toyota). Neuvilles naaste belager in het WK, de Est Ott Tänak, (Hyundai) eindigde 3e op 1"2.



Vrijdag zal het spektakel in Finland echt losbarsten, want dan staan 9 klassementsproeven op het menu. De Rally van Finland is nog een blinde vlek op de erelijst van Neuville.