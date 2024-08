LIVESTREAM (20.30 uur): Oshin Derieuw maakt zich op voor olympisch debuut: springt ze vanavond over eerste horde uit Kaapverdië?

Na Victor Schelstraete en Vasile Usturoi maakt nu ook Oshin Derieuw haar opwachting. In de categorie tot 66 kilogram is Ivanusa Moreira uit Kaapverdië haar eerste tegenstandster. Als Derieuw de bokskamp wint, mag ze naar de kwartfinales en is het olympisch diploma al op zak. Rond 20.30 uur stapt de West-Vlaamse in de boksring. Kijk hier live naar haar eerste olympisch boksduel!