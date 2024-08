Kijk vanavond om 22.43 uur naar Paris by Night met Gabriella Willems, Eline Berings en Dennis Xhaët

Met Gabriella Willems, Eline Berings en Dennis Xhaët

Karl Vannieuwkerke ontvangt in het Lotto Belgium House in hartje Parijs olympiërs van vroeger en nu, coaches en begeleiders. Samen met zijn gasten zal hij de prestaties van de Belgen analyseren, bespreekt hij het olympische nieuws en hij kijkt uiteraard ook vooruit naar wat er nog allemaal te gebeuren staat. Karl kan in Parijs rekenen op twee trouwe sidekicks: Elodie Ouédraogo en Thomas Huyghe.