Dag van de waarheid voor de Belgian Cats: welke scenario's liggen er nog op tafel om de kwartfinales te halen?

Liggen de kwartfinales nog in het verschiet voor de Belgian Cats? Ja, maar de opdracht is niet eenvoudig. China lijkt op dit moment de beste papieren te hebben als beste derde, voor de Cats is het vooral hopen op een gunstig scenario in groep B. We proberen de situatie voor je te schetsen.

Voor we de verschillende scenario's overlopen, is één ding alvast glashelder: bij verlies tegen Japan is het toernooi van de Belgian Cats afgelopen. Winnen is dus een must en dan wordt België sowieso 3e in zijn groep, maar alleen de beste twee nummers 3 mogen naar de kwartfinales.

In de strijd om bij die beste 2 nummers 3 te eindigen, was het vizier onder meer gericht op China, in groep A. De Chinese vrouwen verloren ook hun eerste 2 wedstrijden en hadden voor speeldag 3 een negatief saldo van -23.

Een kleine zege van China tegen Puerto Rico was zaterdag het ideale scenario geweest voor de Cats om de Chinezen nog binnen schot te houden, maar die optie ging gisteren de prullenmand in.

China versloeg Puerto Rico met 22 punten verschil en heeft nu een doelsaldo van -1. Dat betekent dat de Belgian Cats, die zelf -27 hebben, al met 27 punten verschil moeten winnen van Japan om qua doelsaldo nog over China te wippen en zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Mochten België en China allebei uitkomen op -1, dan geeft het aantal gescoorde punten in de poulefase de doorslag. In dat geval moeten de Cats tegen Japan meer dan 85 punten maken om China te overtroeven.

In het onwaarschijnlijke geval dat China en België zowel qua doelsaldo als qua gescoorde punten even goed doen, geeft de FIBA-ranking de doorslag. Dan zijn de Cats in het nadeel, want China (FIBA-2) staat daar hoger dan België (FIBA-6).