BENE-League vervelt tot Super Handball League: "Visitekaartje van België en Nederland"

De BENE-League ondergaat een metamorfose. Vanaf het seizoen 2024-2025 gaat de grensoverschrijdende competitie verder onder de naam "Super Handball League" met een bijbehorende frisse look annex logo. het doel: handbal in beide landen naar een hoger niveau tillen.

De competitie tussen de betere ploegen van België en Nederland zag in 2008 het levenslicht, van 2010 tot 2014 deden ook Luxemburgse teams mee, goed voor de Benelux Liga.



Sinds 2014 waren ze weer met twee in de BENE-League. De tiende verjaardag werd aangegrepen om te vernieuwen.



Met een nieuwe naam en logo, maar de aanpak gaat veel verder. De Belgische en Nederlandse handbalbond mikken met de Super Handball League op een "dynamische, inclusieve en grensverleggende competitie", klinkt het in een mededeling.



De competitie moet "het visitekaartje van de Belgische en Nederlandse handbalsport" worden.



De Nederlander Tjark de Lange, die de rol van voorzitter van de Super Handball League op zich neemt, juicht de gedaanteverwisseling toe.



"We zijn enorm blij met de stappen die de clubs op sportief, maar ook vooral op organisatorisch, commercieel en maatschappelijk niveau aan het nemen zijn", zegt hij.



"Hoewel er nog veel werk te verzetten is, worden duidelijke stappen vooruitgezet." Een "modern en fris" logo met felle kleuren moet deze vernieuwde identiteit ondersteunen en "de energie en passie van handbal" weerspiegelen.