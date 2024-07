Ze verloor alle hoop door blessureleed, nu straalt ze met een medaille: het hobbelige pad van Gabriella Willems naar brons

Wie haar als medaillekandidaat had opgeschreven, zou misschien door Gabriella Willems zelf worden weggelachen. De Belgische judoka beleeft voor het eerst haar olympische droom in Parijs. Die hing lang aan een zijden draadje, want blessures hielden haar carrière al van voor de Spelen in Tokio in de tang. Nu levert haar hobbelige weg plots een medaille op aan de streep.

"Ik heb zoveel pech gehad dat ik het nu verdien om te genieten."

Een veelzeggende uitspraak van Gabriella Willems voor haar eerste olympische toernooi. Want de Belgische judoka in de categorie tot 70 kilogram zag bijna opnieuw de Spelen in rook opgaan.

Het verleden was niet mals voor Willems. Anno 2021 was ze geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, maar gooide een zware knieblessure roet in het eten.

Meteen putte de 27-jarige Belgische er moed uit om haar olympiade in het teken van Parijs te zetten. Tot in de voorbereiding ook haar lichaam weer tegensputterde.