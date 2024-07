VIDEO - Een beeld om stil van te worden: ontroostbare en gehavende Vermeylen valt huilend in armen van Michel

Troost na de treurnis. Meteen na de finish van de olympische triatlon vielen onze landgenotes Claire Michel en Jolien Vermeylen elkaar in de armen. Die laatste was ontroostbaar en gehavend na een valpartij die haar droom doorprikte. Maar met enkele bemoedigende woorden en een innige knuffel kon Michel haar jongere collega toch een hart onder de riem steken. Een beeld om na de rollercoaster toch even stil van te worden. Bekijk het tafereel hieronder.