VIDEO - Dan toch een wereldrecord in Parijs: Pan Zhanle wint de 100 meter vrije slag in 46"40

Het moest de avond van Léon Marchand worden. In La Défense Arena loste het godenkind de verwachtingen in met goud op de 200 meter vlinderslag en schoolslag, maar het slotnummer van de avond schonk Parijs een climax én een primeur. Op de 100 meter vrije slag katapulteerde Pan Zhanle zichzelf naar een wereldrecord in 46"40.