Kijk om 21 uur naar het basketduel tussen Zuid-Soedan en de VS: kan de revelatie de grote favoriet verrassen?

Titelverdediger USA treft in zijn tweede groepsmatch Zuid-Soedan, dat net als de VS zijn eerste duel won. Zoek niet naar grote NBA-sterren bij Zuid-Soedan, maar het Afrikaans land is niet in Parijs om zomaar mee te doen. Kort voor het olympisch toernooi was het nog heel dicht bij een stunt tegen de Amerikanen (101-100) in een oefenmatch. Kent de VS vanavond evenveel moeite met Zuid-Soedan?