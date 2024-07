Geen olympische stunt: Zuid-Soedan ondergaat de wet van de sterkste tegen NBA-sterren van Team USA

Titelverdediger Team USA heeft ook zijn tweede match op de Olympische Spelen probleemloos gewonnen. LeBron James en co. waren een maatje te groot voor het bescheiden Zuid-Soedan.

Het Zuid-Soedanese basketbalteam is een van de sprookjesverhalen van deze Olympische Spelen. Het jongste land ter wereld is er voor het eerst bij op de Spelen, de ploeg wordt nagenoeg volledig gefinancierd met het geld van voormalig NBA-speler Luol Deng.

Eerder dit toernooi begon Zuid-Soedan met een overwinning tegen Puerto Rico, maar Team USA is natuurlijk andere koek. Hoewel: in de voorbereiding konden de Zuid-Soedanezen ei zo na stunten tegen de Amerikanen, die dankzij LeBron James een nederlaag konden vermijden.

Maar in Parijs gaat het natuurlijk om de knikkers en dan zijn de NBA-sterren wél op de afspraak. Halfweg het 1e quarter mocht Zuid-Soedan nog even proeven van de leiding, maar dan duwden de Amerikanen flink door. Bij de rust was het verschil al 19 punten.

Met die kloof op het bord hoefde Team USA na de rust niet meer vol door te spelen. Zuid-Soedan kon zo nog wat milderen, maar de Amerikanen speelden de match volwassen uit. Bam Adebayo was de beste man op het veld met 16 punten. De center van Miami miste maar één keer.

Met zijn tweede overwinning is Amerika meteen ook zeker van een plekje in de kwartfinales. Zuid-Soedan speelt zijn laatste groepsmatch tegen Servië. De winnaar van dat duel is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales, de verliezer kan eventueel nog doorstoten als beste derde.