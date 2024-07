Code oranje is slecht nieuws voor Nederlandse fans: onweer houdt hen weg van hockeystadion

Net als dinsdag is woensdag voor Parijs en de regio Ile-de-France code oranje afgekondigd vanwege kans op onweer vanaf de late namiddag en avond, tot 3 uur donderdagnacht. "De onweersbuien kunnen 20 tot 40 mm neerslag met zich meebrengen in 1 uur tijd, soms meer, met bliksem, hagel op sommige plaatsen en windstoten van 70 tot 90 km/u, soms meer", luidt het. Dat is een streep door de rekening van de toeschouwers.