Australische wildwaterkoningin Jessica Fox pakt historische dubbel en wordt zo de beste ooit in haar sport

Jessica Fox heeft een stukje olympische geschiedenis geschreven in Parijs. Nadat de Australische eerder al kajakgoud veroverd had, deed ze dat woensdag nog eens over in haar kano. De 30-jarige Fox zit daarmee aan 6 olympische medailles, niemand in haar sport deed ooit beter.

Jessica Fox, geboren in Marseille, maar opgegroeid in Australië, kreeg het kanoën met de paplepel ingegoten. Haar vader Richard vertegenwoordigde Groot-Brittannië op de Olympische Spelen van Barcelona, haar moeder Myriam Jerusalmi veroverde voor Frankrijk olympisch brons in Atlanta 1996.

Dochter Jessica was er voor het eerst zelf bij op de Spelen van 2012 in Londen, waar ze als 18-jarige meteen goed was voor zilver in de K1, de kano slalom. In dezelfde discipline veroverde ze 4 jaar later in Rio brons.

Bij de Olympische Spelen in Tokio schoot Fox voor het eerst de hoofdvogel af, met een olympische titel in de kano slalom (C1). Daar deed ze nog een brons bovenop in de kajak slalom (K1).

Woensdag heeft Fox zich in Parijs helemaal in de geschiedenisboeken gepeddeld. Nadat ze eerder deze Spelen al goud veroverd had in de kajak slalom (K1) deed ze dat nog eens over in de kano slalom (C1), waarmee ze haar titel van Tokio verlengde.

Fox' teller staat daarmee op 6 olympische medailles, niemand in haar sport deed ooit beter. Ze is meteen ook de beste Australische olympiër ooit. Met haar 6 medailles doet ze beter dan zwemmers Ian Thorpe en Leisel Jones, baanwielrenster Anna Meares en atlete Shirley Strickland.

En Fox is bovendien nog niet klaar in Parijs, want ook in de nieuwe discpline kajakcross behoort ze tot de medaillefavorieten. "Tot dusver zijn het perfecte Spelen geweest", lacht de Australische, die ook al 14 wereldtitels telt. "Het is nog niet voorbij. Ik voel me nog heel goed."

De concurrentie is gewaarschuwd.