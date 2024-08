Oshin Derieuw vlak voor olympisch debuut: "Brons is het minimum, anders ga ik teleurgesteld zijn"

De eerste Belgische boksster op de Olympische Spelen luistert naar de naam Oshin Derieuw. Al in 2012 droomde de 37-jarige van die status en nu ze die ook effectief verworven heeft, is de West-Vlaamse razend ambitieus: "De tweede wedstrijd wordt de moeilijkste, daarna gaat het om de medailles en zal het vlotter gaan."

"Het is tijd om in actie te schieten", klinkt Oshin Derieuw vastberaden. De Belgische boksster is al een weekje in Parijs en popelt om in de ring te kruipen.



Dat de West-Vlaamse mag aantreden in de olympische ring, is een droom die ze al lang koestert.

"In 2012 vonden de eerste Olympische Spelen met het boksen voor vrouwen plaats. Toen zei ik al dat ik de eerste Belgische boksster wilde worden op de Olympische Spelen en ik ben daar ergens wel aan blijven vasthouden."

"De deur heeft af en toe ook op een kiertje gestaan door blessureleed of door niet de juiste coach achter mij te hebben." Maar nu lijkt het plaatje helemaal te kloppen voor Derieuw.

"Alles komt goed samen en dan ben je de eerste Belgische boksster op de Spelen. Dat is een droom die uitkomt en voor mij is dat best wel bijzonder."