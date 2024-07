Belgian Lion Manu Lecomte wil carrière nieuw leven inblazen in Polen

Na een seizoen om snel te vergeten verhuist Manu Lecomte van Luik naar het Poolse basketbalteam MKS Start Loeblin. Door een zware achillespeesblessure kwam de Belgian Lion het afgelopen seizoen amper in actie bij Luik.

De 28-jarige Manu Lecomte stond vorig seizoen onder contract bij Luik, maar kwam er amper in actie.



De oorzaak? In november vorig jaar liep Lecomte een zware achillespeesblessure in de European North Basketball League tegen het Roemeense team Voluntari. Sindsdien speelde hij niet meer.



Lecomte heeft de wereld al rondgereisd met zijn basketbalsloefen. Hij begon zijn carrière in de Verenigde Staten bij de universiteitsploegen van Miami en Baylor. Hij speelde er ook G-League voor de Agua Caliente Clippers.



Nadien was Lecomte aan de slag in Spanje (Murcia en Gran Canaria), Duitsland (Frankfurt), Frankrijk (Pau), Litouwen (Prienai en BC Jonava), Israël (Hapoel Eilat) en Montenegro (Buducnost Podgorica).

Polen (Loeblin) is dus het volgende land dat hij kan afvinken.