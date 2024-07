Vrouw Oumi deelt 8 "sleutelmomenten" over de weg van Remco Evenepoel naar olympisch goud: "Heel veel tranen"

ma 29 juli 2024 17:22

48 uur na het gouden moment genieten ze ten huize Remco Evenepoel nog altijd na. Voor Oumi Rayane, de vrouw van de olympische kampioen, is het "een droom die uitkomt na de mentale rollercoaster van de voorbije maanden". Op Instagram geeft ze een unieke inkijk in de weg naar het succes - steeds vergezeld van tekst en uitleg.

"Heel veel testen! We gingen naar Morgan Hill in de VS tijdens het tussenseizoen voor windtunneltesten. Zoals we zeggen in mijn domein (Oumi studeert toegepaste economische wetenschappen, red.): ceteris paribus - al het andere constant houden, terwijl je details zoals kledij, positie en materiaal verandert om de verschillende resultaten te analyseren."

"Eat, train, sleep, repeat - eten, trainen, slapen, herhalen. We spendeerden veel tijd op onze "berg" om een spartaans leven te leiden, allemaal voor de grote doelen."

"We brachten de nacht door in een ziekenhuis na de grote crash (was dat pas in april?!) en forceerden een glimlach ondanks de omstandigheden."

"Het moment na de operatie... Veel tranen en twijfels. Zou je ooit je niveau opnieuw halen? Was al het werk voor niks? Demotivatie."

"Proberen om opnieuw recht te krabbelen na de ontgoocheling, verzorgd worden om weer een goed niveau te halen en verpleegster spelen tijdens de revalidatie."

"Back to training! Remco wilde iets nieuws testen, dus hielp ik hem. Noem me maar coach Oumi!"

"Heel veel eenzame weken en maanden voor mij. Alleen eten, alleen slapen, alleen wakker worden enzovoort..."