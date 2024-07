VIDEO - Jean-Michel Saive geeft het stokje door aan 7-voudig olympiër Karin Donckers: "Wauw, dankjewel"

Karin Donckers heeft haar 7e Olympische Spelen afgewerkt. Daarmee evenaart de amazone het Belgisch record van Frans Lafortune (schietsport, 1952-1976) en Jean-Michel Saive (tafeltennis, 1988-2012). Die laatste had een cadeau in petto voor de 53-jarige Donckers. Saive geeft het stokje figuurlijk en letterlijk door: "Ik ben blij dat Karin in het clubje zit."