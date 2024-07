Oekraïense schermster die Russin weigerde hand te schudden, pakt eerste medaille voor Oekraïne

di 30 juli 2024 00:22

Van een emotionele rollercoaster gesproken. Vorige zomer werd de Oekraïense Olga Charlan nog gediskwalificeerd op het WK schermen, nadat ze geweigerd had om haar Russische opponente Anna Smirnova de hand te schudden. Op de Spelen in Parijs haalde Charlan bijna exact een jaar later haar gram. Niet met het verhoopte goud, wel met brons. De eerste medaille voor Oekraïne op deze Spelen.

Olga Charlan was vorig jaar op het WK schermen de eerste Oekraïense sporter die een duel uitvocht met een Russische tegenstander sinds het uitbreken van de oorlog. Een duel dat ze won van Anna Smirnova, maar omdat ze nadien de Russin weigerde de hand te schudden werd ze gediskwalificeerd. Haar olympische kwalificatiekansen kregen zo een flinke deuk. IOC-voorzitter Thomas Bach kwam tussenbeide en schonk Charlan een wildcard. Uiteindelijk bleek die overbodig, omdat Oekraïne zich als team wist te plaatsen. De 33-jarige Charlan had al vier olympische medailles veroverd, waarvan één gouden plak met het Oekraïense team in Peking in 2008. In Parijs hoopte ze daar individueel goud aan toe te voegen, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Dit is voor de Oekraïners, de soldaten en de atleten die hier niet konden zijn omdat ze vermoord zijn door Rusland. Olga Charlan