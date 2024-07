Meteen een nieuw doel voor Pieterse na olympische ontgoocheling: debuut in de Tour

Puck Pieterse wilde in Parijs schitteren op haar mountainbike en ze leek gisteren lange tijd op weg naar een zilveren medaille. Maar in de 5e ronde kreeg ze af te rekenen met een lekke band, waardoor ze uiteindelijk als 4e eindigde.



Een enorme ontgoocheling voor Pieterse, die na de race getroost werd door het Nederlandse koningspaar.



Maar lang blijft het multitalent op 2 wielen niet bij de pakken zitten. Zo kondigde ze in het Nederlandse programma NOS Studio Parijs aan dat ze zal debuteren in de Tour de France Femmes.



Op de vraag welke doelen ze nog heeft dit seizoen, antwoordde ze ludiek: "Een toerritje door Nederland, België en Frankrijk met finish op de Alpe d'Huez. Daar kijk ik nu wel naar uit."



Ook op de weg kan de 22-jarige Pieterse bijzonder goed uit de voeten. In het voorjaar reeg ze de ereplaatsen aan elkaar met onder meer een 6e plaats in de Ronde van Vlaanderen en een 5e plaats in Dwars door Vlaanderen.



De Franse wielerronde gaat op 12 augustus van start in Rotterdam. Op dag 3 wordt er in België gekoerst met aankomst in Luik. Rit 4 vertrekt vanuit Bastenaken. Lotte Kopecky liet al weten dat ze niet zal deelnemen aan de Tour.