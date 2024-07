Lotto-ploeg neemt afscheid van Dstny: "Er lopen verschillende gesprekken om toekomst van team te waarborgen"

Doordat Dstny volgend jaar stopt als medesponsor, is de Lotto-ploeg volop bezig met het aantrekken van een nieuwe partner. "Het vertrek van Dstny is geen reden tot bezorgdheid. We werken hard om een nieuwe sponsor te vinden", verzekert Karel Van Eetvelt (voorzitter van de Raad van Bestuur van Lotto-Dstny).