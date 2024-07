LIVESTREAM: Zet Team USA meteen de toon tegen Japan in groep van de Belgian Cats?

In de poule van de Belgian Cats neemt olympisch kampioen Team USA het in zijn openingswedstrijd op tegen Japan. De Amerikaanse basketbalvrouwen gaan in Parijs op zoek naar hun tiende olympische titel, de achtste op een rij. Het is al van de Spelen van 1992 in Barcelona geleden dat het Amerikaanse team nog een wedstrijd verloor. Kan Japan voor een stunt zorgen? Volg de wedstrijd hier vanaf 21 uur.