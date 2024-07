Judofederatie onderzoekt of "te zware" Algerijn zijn Israëlische opponent expres vermeed

Te zwaar? Of is er toch meer aan de hand?



Dat is wat de Internationale judofederatie nu moet uitmaken. De Algerijnse judoka Messaoud Redouane Dris moest vandaag normaal kampen tegen de Israëliër Tohar Butbul. Maar gisteravond bleek dat Dris 400 gram te zwaar stond om te kunnen kampen in zijn gewichtsklasse tot 73 kilogram.



Alleen gelooft het Israëlisch olympisch comité dat niet helemaal. Volgens hen spelen er politieke overwegingen mee als gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten.



Ze stoelen hun redenering op wat er in 2021 gebeurde. Toen gaf de Algerijn Fethi Nourine om een soortgelijke reden forfait, omdat hij niet tegen - ook hier - Butbul wilde uitkomen. Nourine is sindsdien geschorst door de IFJ.



"Na de Olympische Spelen zal de situatie grondig onderzocht worden en zullen indien nodig andere maatregelen genomen worden", klonk het bij de IJF.

De judofederatie betreurde ook dat "atleten vaak het slachtoffer zijn van bredere politieke conflicten".