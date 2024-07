Dankzij gouden raad van Pidcock: Ferrand-Prévot laat emoties vrije loop na "onmogelijke" olympische titel

Pauline Ferrand-Prévot kreeg het afscheid waar ze nooit van durfde te dromen. De Franse olympische kampioene in het mountainbike stopt na dit seizoen met de sport. Ze moest zich flink oppeppen om te geloven in een triomf op de Spelen. Gelukkig hielp Tom Pidcock een handje: "Hij stuurde mijn coach een bericht voor de wedstrijd."

"Ik dacht dat het me niet meer zou lukken. Het was simpelweg niet voor mij weggelegd. Maar nu beleef ik mijn droom."

Dat was een grote opluchting voor Ferrand-Prévot. Op haar 32e waagde ze haar laatste kans om het gaatje in haar palmares op te vullen: de olympische titel.

"Ik kan het niet geloven!", deelt de Franse in haar eerste reactie. "Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Alles voelde goed vandaag."

Als de triomf op voorhand "onmogelijk" lijkt, is het logisch dat de emoties hoog oplopen. Pauline Ferrand-Prévot kon haar tranen niet bedwingen toen ze goud ontving op het olympische mountainbiken.

Was het de haar keuze voor de hardtail mountainbike, die sneller is op weinig uitdagende parcoursen dan de full suspension? Of gaf de gouden raad van Tom Pidcock de doorslag?

"Hij stuurde mijn trainer een bericht voor de wedstrijd", vertelt Ferrand-Prévot, die toegeeft dat ze enorm zenuwachtig was om voor eigen publiek te rijden.

""Pauline moet rijden, zoals ze elke wedstrijd doet", was zijn boodschap. Dus dat heb ik ook gedaan. Het geluid van het publiek, de aanwijzingen van mijn coach of de aanmoedigingen van familie? Die hoorde ik niet tijdens de race. Zo gefocust was ik."

Zo had de (nu nog) Ineos-ploeggenoot een grote bijdrage in de mooiste dag van haar leven. Volgt Pidcock maandagmiddag haar voorbeeld?