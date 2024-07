VIDEO - Thomas Huyghe zoekt met kwinkslag naar nieuwe vechtsporten: "Een kietelwedstrijd? Ik schrijf me in!"

Tijdens de Olympische Spelen bekijkt Paris by Night-reporter Thomas Huyghe verschillende sporten met een frisse blik. De vechtsporten zijn aan de beurt. Jaouad Achab stelt zich vragen bij een bal in taekwondo en olympiër Oshin Derieuw wil gerust boksmatchen voor duo's: "Dat zou fantastisch zijn".

"Nee, dat is niet de bedoeling", lacht ex-olympiër Jaouad Achab.

Bij taekwondo levert een trap met een draai een extra punt op. "Kan je dan niet constant draaien als je tegenstander KO is?", vraagt Huyghe zich af.

"We maken geen ruzie", maakt een lachende Oshin Derieuw duidelijk. "Het zijn twee mensen die elkaar respecteren, maar in de ring moet je respect afdwingen."

Thomas Huyghe leert de vechtsporten in de eerste plaats kennen. Het nut van boksen is voor hem nog niet helemaal duidelijk. "Je weet niet waarom je ruzie maakt?", dolt hij.

En waarom geen innovaties in de sport? Oshin Derieuw zou boksduels voor duo's "fantastisch" vinden, maar overtuigt Huyghe niet met haar toevoeging. "Met koppels? Dan vind ik het raar", zegt de comedian.

"Voor de mensen die boksen te gewelddadig vinden: kietelen?"

"Ik schrijf me direct in", antwoordt Derieuw. "Er zou veel meer liefde zijn in de wereld."

Bij Jaouad Achab is er, begrijpelijk, minder enthousiasme over het voorstel. Een 5-tegen-5 vindt hij nog "echt een goed idee", maar wanneer Huyghe een bal wil toevoegen voelt Achab de bui hangen: "Dat is voetbal, hé."

Om die voorstellen tot bij het IOC te krijgen kan Huyghe rekenen op Jean-Marie Dedecker: "Ik heb daar goeie contacten."

De judofanaat pakt tot slot nog uit met een voorspelling. "Karl (Vannieuwkerke), je mag er een fles voor wedden: Matthias Casse wordt olympisch kampioen."