Transfers JPL: Union vindt offensieve versterking in Kroatië, Anderlecht neemt afscheid van Arnstad

Nsingi vertrekt (voor even?) naar Frankrijk

OH Leuven zwaait Nachon Nsingi uit. De aanvaller wordt een jaar verhuurd aan de Franse tweedeklasser USL Dunkerque. De Fransen bedongen ook een aankoopoptie.



Nsingi kwam 64 keer in actie voor de Leuvenaars en zorgde daarin voor 8 goals en 5 assists.



Vooral zijn late goal op de slotspeeldag van vorig seizoen - waardoor OH Leuven naar de Europe Play-offs mocht in plaats van de Relegation Play-offs - zal nog lang herinnerd worden in Leuven.