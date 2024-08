Transfers JPL: Union vindt met Franjo Ivanovic offensieve versterking in Kroatië

OHL ziet opieuw pion vertrekken

Joël Schingtienne zet zijn carrière voort in Italië. De centrale verdediger verlaat OHL voor een avontuur in Venetië. Hij doorliep de jeugdreeksen bij OH Leuven en tekende in 2022 zijn eerste profcontract bij de club. Vorig jaar werd Schingtienne een vaste waarde in de Leuvense verdediging en ook dit seizoen miste de jonge Belg geen minuut.