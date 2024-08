Transfers JPL: Standard trekt Gambiaanse spits aan, OHL ziet Schingtienne vertrekken naar Venetië

Madsen trekt naar QPR

Nicolas Madsen maakt de overstap van Westerlo naar Queens Park Rangers, zo maakten beide clubs vrijdag bekend op hun website. Westerlo ontvangt zo'n 4 miljoen euro voor de Deense middenvelder.



Madsen speelde sinds medio 2022 bij de Kemphanen en was vorig seizoen goed voor dertien doelpunten in de Jupiler Pro League. Eerder kwam de 24-jarige Deen al uit voor Midtjylland en het Nederlandse Heerenveen.



"Ik ben in mijn beste vorm ooit", gaf Madsen mee op de website van QPR. "De beste manier om op gang te komen op een nieuwe plek is door er meteen in te vliegen en wedstrijden te spelen. Ik kijk ernaar uit de fans en de sfeer in het stadion mee te maken."



Vorig seizoen kwam Madsen nog in opspraak omdat hij in de veelbesproken salonremise tegen Racing Genk ostentatief de bal had gepast naar Genk-verdediger Kayembe. Beide spelers werden daar twee wedstrijden voor geschorst.