Transfers JPL: Standard neemt afscheid van Kawabe, Charleroi haalt Ghanese vleugelspeler

OHL shopt bij Espanyol

OH Leuven heeft de komst van de Spanjaard Oscar Gil aangekondigd. De verdediger was een vrije speler nadat zijn contract bij Espanyol Barcelona afgelopen was. Gil tekende een tweejarige overeenkomst aan Den Dreef.



De 26-jarige Gil kwam 114 keer in actie voor Espanyol, 55 keer was dat in de Primera Division. Op zijn erelijst prijkt een olympische medaille, want in Tokio veroverde hij 3 jaar geleden zilver met de Spaanse nationale ploeg.



"Met Oscar Gil halen we een verdediger met ervaring op topniveau, zowel op vlak van clubvoetbal als bij de Spaanse nationale ploeg. Zijn polyvalentie is een echte meerwaarde voor onze kern", toonde technisch directeur Gyorgy Csepregi zich enthousiast over de kersverse aanwinst.