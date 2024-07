Transfers JPL: Standard lijft Griekse middenvelder en Montenegrijnse vleugelspeler in

KAA Gent wuift Tissoudali uit: "Dankjewel, Tita Tovenaar

Tarik Tissoudali verlaat KAA Gent met 56 doelpunten en 28 assists op 3,5 seizoen. In de winter van 2021 kwam hij naar Gent vanuit Beerschot. KAA Gent zette vanochtend een filmpje online om "een speler die ons heel veel plezier heeft bezorgd" te bedanken.



2021-2022 was een topseizoen met 27 goals en 9 assists over alle competities. Hij was klaar voor de Wereldbeker, maar het noodlot sloeg toe met een kruisbandletsel. Tissoudali knokte terug en maakte het voorbije seizoen 21 goals en 12 assists.



"KAA Gent heeft in zijn geschiedenis een aantal voetballers pur sang gehad en Tarik is er daar absoluut een van", luidt het bij sportief manager Arnar Vidarsson.



"Mensen kwamen voor hem naar het stadion. Hij was een man met een mening. We gaan hem missen, maar we respecteren zijn keuze om nog een avontuur buiten Gent aan te gaan."