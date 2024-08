Transfers JPL: Genk verpatst McKenzie aan Toulouse, Gent strikt Kaapverdische winger

Anderlecht heeft defensieve versterking beet met Zanka Jørgensen

Anderlecht heeft zijn tekort aan centrale verdedigers opgelost met de komst van Matthias Zanka Jørgensen. De Deen van 34 komt over van het Engelse Brentford en tekent een contract voor één jaar in Brussel.



Zanka brak door in eigen land bij FC Kopenhagen en begon daarna aan een rondreis door Europa. Hij kwam uit voor PSV, Huddersfield, Fenerbahçe, Düsseldorf en Brentford. In totaal speelde hij meer dan 100 wedstrijden in de Engelse Premier League.



Ook bij het Deense nationale elftal is Zanka een routinier. Hij speelde al 37 wedstrijden voor zijn land en was er nog bij op het voorbije EK in Duitsland. Daar speelde hij wel geen minuut.



"Wanneer je zoals ik opgroeit in de jaren 90, kent elk kind dat van voetbal houdt Anderlecht", reageerde Zanka op zijn transfer. "Deze stap is een mooie kans voor mij om bij een grote club als Anderlecht te spelen. Ik probeer zelf een leider te zijn."