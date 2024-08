Transfers JPL: Club strikt jonge Nederlander als derde keeper, Ekkelenkamp van Antwerp naar Udinese

Dender pakt spits die vorig jaar in Andorra voetbalde

De Fransman Aurélien Scheidler is de nieuwste aanwinst van promovendus FCV Dender. De 26-jarige spits komt over van de Italiaanse tweedeklasser Bari, maar voetbalde vorig seizoen op uitleenbasis bij FC Andorra. In de Spaanse tweede klasse kwam hij tot 5 goals in 32 duels.



Scheidler heeft al wat clubs achter zijn naam: hij speelde in eigen land voor Amiens, Orléans, Dijon en Nancy, waarna in 2022 Bari volgde.



Naast zijn 5 goals in LaLiga2 scoorde hij 21 doelpunten in de Ligue 2, 3 in de Serie B en 1 in de Ligue 1. Op zijn jonge leeftijd brengt hij dus wel al heel wat ervaring mee naar het Dender Football Complex.



Hij is de 9e zomertransfer van Dender, dat verrassend goed aan de competitie is begonnen. Na een 0-0 thuis tegen vicekampioen Union won het eergisteren met 1-2 bij KAA Gent.