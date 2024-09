Transfers JPL: Badji verlaat onze competitie, Kandouss trekt naar Saudi-Arabië

Gent leent Ismaël Kandouss uit aan Al-Orobah

Verdediger Ismaël Kandouss (26) wordt door KAA Gent tot eind dit seizoen uitgeleend aan de Saoedische eersteklasser Al-Orobah.





Kandouss kwam vorige zomer over van Union en heeft in Gent nog een contract tot in 2027.



Onder Hein Vanhaezebrouck was hij vorig seizoen basisspeler, maar na de komst van Wouter Vrancken als hoofdtrainer moest hij dit seizoen vrede nemen met amper 23 speelminuten in twee duels.