Transfers JPL: Antwerp haalt voormalig Ajax-toptalent transfervrij binnen

Ekkelenkamp verlaat de Bosuil

De aangekondigde transfer van Jurgen Ekkelenkamp naar Udinese is in kannen en kruiken.



De 24-jarige Nederlander streek 2 jaar geleden neer op de Bosuill. Met 11 goals en 11 assists in 92 matchen was de aanvallende middenvelder vaak van goudwaarde.



"As middenvelder had Jurgen een belangrijk aandeel in het behalen van "Den Dubbel" twee seizoenen geleden. Dankjewel voor alles", klinken de afscheidswoorden van Antwerp.