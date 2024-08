Transfers JPL: Antwerp haalt voormalig Ajax-toptalent transfervrij binnen, ook Dender heeft nieuwe middenvelder

Argentijn naar STVV

STVV heeft zich versterkt met de aanvallende middenvelder Isaias Delpupo. De Italiaanse Argentijn komt over van Serie A-club Cagliari.



De 21-jarige Delpupo scoorde vorig seizoen 10 keer in 38 wedstrijden voor de Italiaanse derdeklasser Pontedera, waar hij op uitleenbasis speelde.



De transfer van Delpupo doet de supporters van STVV met nostalgie terugdenken aan de periode eind jaren 90. Toen ontpopte de Braziliaanse spelverdeler Isaias zich tot publiekslieveling op het Truiense middenveld.



De 21-jarige Delpupo speelt ook als aanvallende middenvelder, maar heeft een andere speelstijl, aldus sportief directeur André Pinto.



"Delpupo is fysiek sterk en heeft een individuele actie en scorend vermogen. Hij kan als flankaanvaller of aanvallende middenvelder uit de voeten. Delpupo is een dynamische speler die graag opduikt in en rond het strafschopgebied van de tegenstander."