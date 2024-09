Transfers JPL: Anderlecht heeft Engelse jeugdinternational Samuel Edozie beet, Gent huurt aanvaller van Lommel

Anderlecht heeft Engelse winger beet

Anderlecht heeft zich versterkt met Samuel Ikechukwu Edozie. Paars-wit huurt de 21-jarige Engelse winger van Southampton voor een seizoen. Edozie kreeg zijn jeugdopleiding bij Millwall, waar Manchester City hem in de zomer van 2019 weghaalde.



Bij The Citizens doorbreken in de hoofdmacht lukte niet en medio 2022 verkaste hij naar Southampton. Met The Saints heeft hij tot dusver 63 wedstrijden op de teller. Vorig seizoen had hij een belangrijk aandeel in de promotie van Southampton naar de Premier League.



"Met Samuel halen we een talentvolle winger in huis die zowel op de linker- als de rechterflank kan spelen", zegt CEO Sports Jesper Fredberg. "Hij is een technisch onderlegde speler en heeft specifieke kwaliteiten in één-op-éénsituaties. Dankzij Samuel voegen we meer concurrentie en variatie toe aan de selectie."