Sporza Daily onder de indruk van veerkracht Nina Derwael: "Met perfecte oefening is medaille binnen handbereik"

Niemand kon onbewogen blijven bij de emotionele brugoefening van Nina Derwael. Na een rit vol obstakels richting Parijs plaatste de titelverdedigster zich als vierde voor de finale aan haar favoriete brug met ongelijke leggers. Onze podcast Sporza Daily blikte met ex-gymnaste Senna Deriks terug op de sterke prestatie. "Dit bewijst nog eens wat voor een veerkracht en sterke mentaliteit ze heeft."

Nina Derwael die zich plaatst voor de olympische finale aan de brug met ongelijke leggers. In normale omstandigheden zou het bijna vanzelfsprekend moeten zijn, maar de blessures in aanloop naar de Spelen maakten het allemaal veel minder evident. De ontlading was dan ook groot bij Derwael. Senna Deriks, die in 2016 zelf nog op de Spelen van Rio stond, genoot intens mee. "Nina behoort al jaren tot de top aan de brug met ongelijke leggers. Mensen verwachten dan dat het elke keer opnieuw gebeurt, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend." "Het is belangrijk om te weten hoeveel bloed, zweet en tranen dit kost. Ook voor Nina Derwael, die al zoveel heeft behaald. Het is een ongelofelijke prestatie dat ze nu als vierde geplaatst is voor de finale aan de brug."

Het begin van haar oefening was heel goed, maar op het einde leek het een beetje gehaast. Haar kennende zal Nina daar de komende dagen nog hard op werken. Senna Deriks

Deriks merkte naast de grote ontlading ook nog iets anders op bij Derwael na haar brugoefening. "Ze leek toch niet helemaal tevreden. Het begin van haar oefening was heel goed, maar op het einde leek het een beetje gehaast."



"Het was niet helemaal perfect, ik denk dat het niet helemaal goed voelde voor haar. Initieel leek het alsof er een beetje teleurstelling was, maar toen die score binnenkwam, was het prachtig om die ontlading te zien. Ze is terug op het hoogste niveau."



Derwael zette de vierde beste prestatie neer aan de brug. Wat zegt dat over haar medaillekansen? "Ze ligt nu niet ver van die derde plaats en in een finale kan alles gebeuren."



"Haar oefening leek op het einde niet helemaal perfect. Nina kennende zal ze daar de komende dagen nog heel hard aan werken en in de finale zal ze alles geven om de perfecte oefening neer te zetten. Dan is een medaille zeker binnen handbereik."

"Zonder die val was ook de balkfinale mogelijk geweest"

Dat Derwael toch met wat stress kampte, bleek niet alleen uit de ontlading na haar brugoefening. Het uitte zich ook bij haar val op de balk. "Het is altijd moeilijk om te beginnen op de balk. Die val bij de opsprong zorgt natuurlijk voor extra stress. Het is belangrijk om die oefening dan zo goed mogelijk af te maken en dat heeft ze heel goed gedaan. Dat is niet te onderschatten", zegt Deriks.

"Het is ongelofelijk dat ze haar wedstrijd zo kan beëindigen. Het bewijst nog eens wat voor een veerkracht en sterke mentaliteit ze heeft." "Vooraf heeft ze toch wel een paar keer vermeld dat die balkfinale een doel was. Zonder die val was de finale ook zeker mogelijk geweest, als we kijken naar haar score. Het was dus zeker een realistisch doel. Het is jammer dat het net niet is gelukt."

"Maar de finale op de brug zal toch nog mooier voelen voor haar. Daar staat ze bekend voor en ze bewijst weer dat ze bij de top hoort."

"Brassart verdient een heel groot applaus"