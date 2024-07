Roeiers Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe moeten naar herkansingen

Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe zijn er niet in geslaagd om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales in het roeien. Ze werden 3e in hun reeks in de lichte dubbeltwee, waardoor ze morgen de herkansingen moeten roeien om zich alsnog te plaatsen voor de halve finales.

In de lichte dubbeltwee roeiden Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe in de tweede van drie reeksen. De eerste 2 per reeks mochten rechtstreeks naar de halve finales.



In hun reeks startten de Italianen - in de baan naast de Belgen - verschroeiend. Vyvey en Van Zandweghe konden hun tempo niet volgen. Al snel bleek dat de derde plaats het hoogst haalbare zou zijn, want ook de Tsjechen namen voorsprong op het Belgische duo.



Uiteindelijk finishten ze na 2 kilometer als 3e in een tijd van 6'45"07, goed voor de 9e plaats van de 16 deelnemende landen.



Morgen staan de herkansingen op het programma.