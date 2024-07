Met de groeten van Kevin Durant: Team USA wint van Servië met 84-110

In de eerste groepswedstrijd wachtte met Servië onmiddellijk een te duchten tegenstander voor de Verenigde Staten. In het begin was het dreamteam nog niet goed wakker. Na een paar minuten keken ze tegen een 10-2-achterstand aan.



Maar na een broodnodige time-out kwamen de Amerikaanse toppers toch op toerental. De scheve situatie werd nog voor het einde van het eerste kwart rechtgezet. 20-25 was de score.



Onder leiding van een fenomenale Kevin Durant - die op de bank begon - en LeBron James werd die voorsprong alleen maar uitgediept in het vervolg. Bij de rust bedroeg de kloof 9 punten. In het derde en vierde kwart gingen de Amerikanen verder op dat elan.



Vooral in de eerste helft was Kevin Durant van een ander niveau. Hij maakte 21 punten aan een afwerking van 100%. De 35-jarige Durant was uiteindelijk goed voor 23 punten in nog geen 17 minuten. LeBron James moest niet veel onderdoen met 21 punten, 9 assists en 7 rebounds in 27 minuten.



In het vierde kwart mocht de bank van de VS nog opdraven en zij zorgden voor de 84-110-eindstand.



De volgende wedstrijd van de Verenigde Staten is woensdag tegen Zuid-Soedan om 21 uur.