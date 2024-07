LIVEBLOG: Kijk om 14.00 uur naar het mountainbike bij de mannen, met pechvogel Jens Schuermans en Pierre de Froidmont

De favorieten

Zoeken naar een topfavoriet is niet zo moeilijk. Bij afwezigheid van Mathieu Van der Poel is Tom Pidcock de gedoodverfde favoriet om zichzelf op te volgen. De regerende wereldkampioen stond drie jaar geleden ook al op het hoogste schavotje in Tokio.



Als er toch iemand in staat is om de 24-jarige Brit te bedreigen, lijkt het wel ouderdomsdeken Nino Schurter. De tienvoudige wereldkampioen kende op zijn 38e niet zijn beste seizoen, maar zal erop gebrand om iets te tonen. Een medaille ligt zeker binnen de mogelijkheden van de Zwitser.



Naast Pidcock en Schurter is het ook uitkijken naar Victor Koretzky en Alan Hatherly.