Geëmotioneerde moeder van Evenepoel: "Zal heel blij zijn als ik hem na 5 weken nog eens in mijn armen kan nemen"

"We hebben hem gestuurd dat hij het op zijn manier moest beleven, zonder stress en zonder druk. Dat hij het voor zichzelf moest doen. Maar dat weet hij als de beste. En het is hem gelukt."

"En deze morgen hebben we zoals elke dag nog een motiverend berichtje gestuurd", vult moeder Agna aan. "Al is het na 3 weken in de Tour wel moeilijk om nog iets te vinden om hem te motiveren."

De ouders van Remco Evenepoel waren uiteraard afgezakt naar Parijs voor de olympische tijdrit. Hoe beleefden zij de gouden race van hun zoon? "We stonden op zo'n 2 kilometer van het vertrek en de aankomst, maar we hebben de wedstrijd ook gewoon op Sporza gevolgd", vertelt vader Patrick.

Remco's ouders kijken ernaar uit om hun zoon weer in de armen te kunnen sluiten. "In de Tour hebben we hem ook niet opgezocht omdat covid terug was. We missen hem. Het is 5 weken geleden dat we onze zoon nog gezien hebben. Ik ga heel blij zijn als ik hem nog eens in mijn armen kan nemen", zegt zijn moeder geëmotioneerd.

Ze doet meteen ook een oproep aan de natie om wat positiever te zijn. "Altijd maar weer die vraagtekens. Atleten moeten de kans krijgen om te presteren zonder druk van buitenaf. Ik denk dat België soms niet beseft hoeveel prachtige atleten we hebben."

"We hebben nu 2 Belgen op het podium. Chapeau voor die jongens. Ik denk dat we daar als land apetrots mogen over zijn."