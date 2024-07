Van Aert en Evenepoel grappen erop los in Paris by Night, Remco schrikt van zichzelf: "Wat een lilliputter"

Het was gezellig in onze olympische talkshow Paris by Night. Wout van Aert en Remco Evenepoel waren de eregasten en die passage ging niet onopgemerkt voorbij. Het duo deelde elkaar prikjes uit, toonde heel veel zelfrelativering en ook de bondscoach moest er op een bepaald moment aan geloven. Remco Evenepoel schrok dan weer van zijn gestalte.