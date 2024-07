Nieuwkomer Dender verbiedt vlaggen in zijn stadion: "Anders werkt de VAR niet optimaal"

Het was een sprookje: na 15 jaar bezorgde coach Timmy Simons Dender vorig seizoen opnieuw een ticket voor de hoogste voetbalklasse dankzij een tweede plaats in de Challenger Pro League.



De fans waren door het dolle heen, maar zullen straks bij de thuismatchen hun vlaggen moeten thuislaten. Dat maakte de club daags voor de competitie-opener vanmiddag tegen Union bekend.



"Na de grote test met de VAR tijdens onze laatste oefenwedstrijd is gebleken dat een optimale werking van de videoreferee in het gedrang komt indien er vlaggen worden toegelaten in het stadion."



"Om absoluut geen risico’s te nemen langs onze zijde en na druk overleg met zowel het Referee Department als de Pro League is de club helaas genoodzaakt om geen vlaggen toe te laten in het stadion."